الخميس 7 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

انطلاق أعمال مؤتمر الاجتهاد الفقهي المعاصر بالشارقة

سالم بن عبدالرحمن القاسمي والحضور خلال فعاليات المؤتمر (وام)
7 مارس 2024 01:17

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
تطوير المرافق الرياضية للجامعة الأميركية في الشارقة
افتتاح مسجد «الكلمة الطيبة» في الموردة 2 بالشارقة

شهد الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، أمس، انطلاق أعمال مؤتمر الاجتهاد الفقهي المعاصر وأثره في خدمة التنمية المستدامة، وذلك في قاعة الرازي بمجمع الكليات الطبية والعلوم الصحية بجامعة الشارقة.
استهل افتتاح المؤتمر بالسلام الوطني، ثم تلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، ألقى بعدها الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، كلمة قدم فيها الشكر والامتنان إلى رئيس مكتب سمو الحاكم على تشريفه افتتاح المؤتمر وتكريم المتحدثين والرعاة.
وأكد مدير جامعة الشارقة، في كلمته، أهمية الرؤية الثاقبة والفكر السديد لضمان نجاح الأعمال، وتحقيق الأهداف لصالح المجتمع، مشيراً في كلمته إلى أن التنمية المستدامة التي يناقش موضوعاتها المؤتمر هي من أولويات جامعة الشارقة في المجالات العلمية والأكاديمية كافة، تدريساً وبحثاً وتوعيةً ومناقشةً، عبر المؤتمرات الدولية، واستعرض مدير جامعة الشارقة الإنجازات التي حققتها الجامعة في مجال الاستدامة خلال السنوات السابقة.

 

سالم بن عبدالرحمن القاسمي
التنمية المستدامة
الشارقة
امعة الشارقة
آخر الأخبار
نادال يرفض الكذب على نفسه!
الرياضة
نادال يرفض الكذب على نفسه!
اليوم 11:00
«سباق المطاردة» يخطف أضواء «الجولة 24» في «الهواة»
«سباق المطاردة» يخطف أضواء «الجولة 24» في «الهواة»
اليوم 11:00
مجلة «البرلماني الصغير» تضيء على الذكاء الاصطناعي
الترفيه
مجلة «البرلماني الصغير» تضيء على الذكاء الاصطناعي
اليوم 10:47
300 لاعب ولاعبة في «إكسبو العين للشطرنج»
300 لاعب ولاعبة في «إكسبو العين للشطرنج»
اليوم 10:41
الحالة الجوية المتوقعة على الدولة في الأيام المقبلة
علوم الدار
الحالة الجوية المتوقعة على الدولة في الأيام المقبلة
اليوم 10:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©