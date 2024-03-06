انطلاق أعمال مؤتمر الاجتهاد الفقهي المعاصر بالشارقة

الشارقة (وام)

شهد الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، أمس، انطلاق أعمال مؤتمر الاجتهاد الفقهي المعاصر وأثره في خدمة التنمية المستدامة، وذلك في قاعة الرازي بمجمع الكليات الطبية والعلوم الصحية بجامعة الشارقة.

استهل افتتاح المؤتمر بالسلام الوطني، ثم تلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، ألقى بعدها الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، كلمة قدم فيها الشكر والامتنان إلى رئيس مكتب سمو الحاكم على تشريفه افتتاح المؤتمر وتكريم المتحدثين والرعاة.

وأكد مدير جامعة الشارقة، في كلمته، أهمية الرؤية الثاقبة والفكر السديد لضمان نجاح الأعمال، وتحقيق الأهداف لصالح المجتمع، مشيراً في كلمته إلى أن التنمية المستدامة التي يناقش موضوعاتها المؤتمر هي من أولويات جامعة الشارقة في المجالات العلمية والأكاديمية كافة، تدريساً وبحثاً وتوعيةً ومناقشةً، عبر المؤتمرات الدولية، واستعرض مدير جامعة الشارقة الإنجازات التي حققتها الجامعة في مجال الاستدامة خلال السنوات السابقة.