عبدالله بن سالم القاسمي يشهد افتتاح مؤتمر النظرية والممارسة في التربية الرياضية المعدلة

الشارقة (وام)

شهد سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أمس، افتتاح مؤتمر النظرية والممارسة في التربية الرياضية، الذي تنظمه مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، بمشاركة أكثر من 30 متحدثاً، وذلك في مقر أكاديمية الشارقة للتعليم.

وقالت منى عبدالكريم اليافعي، المديرة العامة لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية «نسلط الضوء في مؤتمرنا على قضية تلامس شريحة مهمة من المجتمع، وبدورها دعت مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية نخبة من أهم الاختصاصيين والعاملين في مجال التربية الرياضية المعدلة، كي نستفيد جميعاً من الخبرات، ونتعرف على أفضل وأحدث الممارسات في هذا المجال»، مشيرة إلى أن تنظيم المؤتمر المخصص لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة، خاصة ذوي الإعاقة الذهنية، وذوي اضطراب طيف التوحد، وذوي الإعاقات الشديدة والمتعددة، يأتي لمواكبة التطورات الحديثة الخاصة في علوم الحركة والتربية الرياضية وغيرها، والتركيز على الخصائص التربوية والنفسية والصحية لمثل هذه الرياضات، وعلى التطبيقات العملية لها، والممارسات الحديثة والمتطورة في الخدمات والتطبيقات دعماً للأفراد والأسر.

ودعت اليافعي، في ختام كلمتها، المختصين والقائمين على التربية الرياضية المعدلة لرسم مستقبل أكثر فعالية وليستفيد منها أكبر شريحة من ذوي الإعاقة، قائلةً «لنبني مساراً للتعاون المبتكر، من أجل توظيف التقنيات الحديثة والممارسات الرائدة لتربية رياضية معدلة أكثر فعالية، فهذا المؤتمر هو منصتنا لتشكيل مستقبل التربية الرياضية المعدلة بجهود جماعية، وصنع أثر إيجابي على حياة المستفيدين منها، إذ يمكن للمؤتمر أن يشجع المنظمات الرياضية، والجهات الحكومية والمجتمعية على دعم الرياضات المخصصة للأشخاصِ ذوي الإعاقة، وتوفير الدعم اللازم لهم لتحقيق نجاحات في المجال الرياضي، كما يمكن أن يسهم في تغيير النظرة العامة للمجتمع تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق المساواة والعدالة في مجال الرياضة والنشاط البدني».

رعاة وداعمون

كرَّم سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي الشركاء العلميين والرعاة والداعمين للمؤتمر، مهدياً إياهم الدروع التذكارية، وملتقطاً معهم الصور الجماعية، متمنياً سموه استمرار جهودهم في دعم ذوي الإعاقة وتعزيز البرامج العلمية والعملية بما يعود بالنفع على منتسبي مراكز الإعاقة وإعداد لاعبين يمثلون الدولة في المحافل البارالمبية.

وعلى هامش المؤتمر، اطلع سمو نائب حاكم الشارقة على منطقة الفعاليات المصاحبة، والتي شهدت تطبيقاً عملياً من الأطفال منتسبي مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية للألعاب والجهود التي يقومون بها لتنمية المهارات لديهم، والتحكم والسيطرة بالأدوات، ما يعزز من الثقة بالنفس، ويحسن السلوك لديهم.