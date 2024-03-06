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علوم الدار

ولي عهد الشارقة يؤكد أهمية التخصصات المتعلقة بالأمن السيبراني

سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي خلال ترؤسه اجتماع مجلس أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة أمس (وام)
7 مارس 2024 01:15

الشارقة (وام)

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ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، أمس، اجتماع المجلس الذي عقد في مقر الأكاديمية بالمدينة الجامعية.
وأكد سموه، خلال الاجتماع، أهمية استخدام التقنيات الحديثة والأنظمة الذكية والمحاكاة لقدرتها الهائلة على إحداث تحول جذري في المنظومة التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية تفاعلية وفرص عديدة للابتكار في المجالات التدريبية.
وشدد سمو رئيس مجلس أكاديمية العلوم الشرطية على الاهتمام بشكل أكبر على التخصصات المتعلقة بالأمن السيبراني والجرائم الإلكترونية، وتبادل الخبرات مع الجامعات الحكومية في إمارة الشارقة، والتي تطرح هذه التخصصات في برامجها التعليمية.
واطلع المجلس خلال الاجتماع، على المراحل والإجراءات العملية التي اتخذتها أكاديمية العلوم الشرطية في مجال تطبيق الأنظمة الذكية والمحاكاة في العملية التعليمية والتدريبية.
كما ناقش الاجتماع استحداث دبلوم في العلوم الشرطية يُمنح لبعض الحالات الخاصة من طلبة ومنتسبي أكاديمية العلوم الشرطية وفقاً لشروط ومعايير خاصة يتم الإعلان عنها لاحقاً.
وتم خلال الاجتماع عرض عدد من المشروعات والمبادرات التطويرية، والمتعلقة بالدبلومات والبرامج المهنية التي ستوفرها الأكاديمية، بهدف تزويد منتسبي القيادة العامة لشرطة الشارقة والأكاديمية، بالمعرفة والخبرات والمهارات اللازمة، لأداء مهامهم في مختلف التخصصات والوظائف التي يشغلونها.
كما اطلع المجلس على مذكرات التفاهم المبرمة بين الأكاديمية والقيادات والأكاديميات الشرطية والأمنية الدولية، في مجالات مكافحة جرائم المخدرات والإرهاب والعمليات الشرطية الشاملة، ونتائج الزيارات المتبادلة معها فيما يتعلق برفع مستوى تبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين، وأثر ذلك على تطوير العملية التعليمية والتدريبية بالأكاديمية، واستثمار هذه العلاقة بما ينعكس بشكل فعال وبنّاء على تطوير منظومة العمل.
واستعرض الاجتماع عدداً من الموضوعات الهادفة إلى تطوير العمل والارتقاء بالأداء، وفقاً لرؤية وأهداف الأكاديمية الطموحة والتي تسعى من خلالها لتحقيق الريادة واستدامة المخرجات على درجة عالية من الكفاءة والمهنية في مجال العمل الشرطي والأمني.
الحضور
حضر الاجتماع كل من اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، نائب رئيس المجلس، والعميد عبد الله مبارك بن عامر، والعميد عبدالله إبراهيم بن نصار، وسالم عبيد الحصان الشامسي، وسلطان علي بن بطي المهيري، وسلطان محمد عبيد الهاجري، والعميد الدكتور محمد خميس العثمني، مدير عام الأكاديمية، والعقيد محمد حمد السويدي، مقرر المجلس.

الشارقة
الأمن السيبراني
سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي
ولي عهد الشارقة
أكاديمية العلوم الشرطية
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