تنبيه من شرطة أبوظبي للسائقين

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة، والالتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية.
وتمنت شرطة أبوظبي السلامة للجميع. وفق الحساب الرسمي لشرطة أبوظبي على موقع التواصل الاجتماعي إكس.
#عاجل | #تنبيه #شرطة_أبوظبي تدعو السائقين إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة، والالتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الارشادية الالكترونية مع تمنياتنا لكم بالسلامة. pic.twitter.com/sp0BsPeJrO— شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) March 7, 2024