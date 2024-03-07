تنبيه من شرطة أبوظبي للسائقين

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى توخي الحذر بسبب ⁧الأحوال الجوية⁩ الماطرة، والالتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية.

وتمنت شرطة أبوظبي السلامة للجميع. وفق الحساب الرسمي لشرطة أبوظبي على موقع التواصل الاجتماعي إكس.