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تنبيه من شرطة أبوظبي للسائقين

شرطة أبوظبي
7 مارس 2024 07:33

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى توخي الحذر بسبب ⁧الأحوال الجوية⁩ الماطرة، والالتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية.

وتمنت شرطة أبوظبي السلامة للجميع. وفق الحساب الرسمي لشرطة أبوظبي على موقع التواصل الاجتماعي إكس.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
السائقين
الأحوال الجوية
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