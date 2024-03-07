"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

كشف "الوطني للأرصاد" عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 9.6 درجة مئوية في جبل جيس برأس الخيمة الساعة 06:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات. وفق الحساب الرسمي لـ"الوطني للأرصاد" في موقع التواصل الاجتماعي إكس.

#أقل_درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 9.6 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 06:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_lowest temperature recorded over the country today morning is 9.6 °C in Jais Mountain (Ras Al Khaimah) at 06:00 UAE Local time. pic.twitter.com/3nCNjpHJpw — المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) March 7, 2024