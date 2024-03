"الطوارئ والأزمات" يعزز الجاهزية الوطنية لمواجهة المنخفض الجوي المقبل

عقدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، سلسلة من الاجتماعات لفريق التقييم المشترك للحالات الجوية والمدارية، وذلك للوقوف على الجاهزية الوطنية لمواجهة المنخفض الجوي المقبل، والتأكد من استعداد جميع الجهات المعنية كل حسب اختصاصه.

حضر الاجتماع، ممثلون من وزارة الداخلية، والمركز الوطني للأرصاد، وجهات أخرى ذات العلاقة، حيث جرى خلالها مناقشة الإجراءات والعمليات المناسبة وفقا للظروف الجوية المرتقبة، والتي من المتوقع أن تشهد خلالها معظم مناطق الدولة تغييرات جوية متقلبة، تتطلب استعداداً وتنسيقاً للتعامل مع مختلف السيناريوهات المتوقعة.

كما أكدت الهيئة من خلال اجتماعاتها المنعقدة على ضرورة التعاون والتنسيق مع الجهات كافة، مع توافق الإجراءات على المستويين الوطني والمحلي حفاظاً على سلامة المجتمع ومكتسبات الدولة.

وأشار فريق التقييم المشترك في بيانه، إلى ضرورة استمرارية الرصد والمتابعة بهدف التحضير الاستباقي، والعمل على التدابير الوقائية اللازمة لضمان سلامة المواطنين وحماية الممتلكات، ويُهيب بالجمهور اتباع التوجيهات الصادرة من الجهات الرسمية، ومتابعة آخر المستجدات من خلال القنوات الرسمية المعتمدة، وتجنب تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة.







