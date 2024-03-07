خولة السويدي: المرأة الإماراتية تسطر بأيديها سنوات النجاح والإنجازات

قالت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، رئيسة خولة للفن والثقافة، أن دولة الإمارات تحتفي باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس من كل عام، تعبيراً عن الاعتزاز بإنجازات ابنة الإمارات، وتقديراً لدورها الحيوي، وإسهاماتها المتميزة في نهضة الدولة. وأضافت أن المرأة الإماراتية تعتبر ركيزة أساسية في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة، وعزّزت خلال السنوات الماضية حضورها في معظم المجالات، وحققت الكثير من الإنجازات، وذلك ينبع من روح المسؤولية التي تحلت بها تجاه وطنها، وحرصها على المساهمة في تقدمه وازدهاره وذلك بفضل الدعم الذي قدمته لها القيادة الحكيمة التي حرصت منذ قيام الاتحاد على مساندته المرأة وتأييدها بقوة، مشيرة إلى أن المرأة الإماراتية تسطر بأيديها سنوات النجاح والإنجازات. وأشادت بالدعم المستمر الذي تقدمه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، للمرأة في مختلف المجالات مما عزز دورها ومكانتها، ولطالما كانت سباقة في إفساح المجال وتهيئة المناخ المناسب للمرأة، والذي يجعلها تبتكر أفكاراً مستنيرة تخدم المجتمع، وتحقق رفاهيته واستدامته، والدفع قدماً بمسيرة الازدهار والتنمية الوطنية للارتقاء بالمرأة، ولبناء مجتمع إماراتي متحضر، فالمرأة جوهر بناء الأسرة وحجر أساس في تماسك المجتمع.