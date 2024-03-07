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علوم الدار

الإمارات تشارك في الاجتماع الـ 4 للجنة الثروة المعدنية لدول التعاون في الرياض

الإمارات تشارك في الاجتماع الـ 4 للجنة الثروة المعدنية لدول التعاون في الرياض
7 مارس 2024 15:06

شاركت دولة الإمارات ممثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية في أعمال الاجتماع الرابع للجنة الثروة المعدنية التابعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد أمس بالرياض.

مثل الدولة خالد الحوسني - مدير إدارة الجيولوجيا والثروة المعدنية بالوزارة إلى جانب مسؤولي الثروة المعدنية في دول مجلس التعاون.

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ناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات أهمها تحديد فرص تكامل سلاسل الصناعات التعدينية بين دول المجلس ووضع خريطة الاستثمارات التعدينية بها وحماية التراث الجيولوجي والاستراتيجيات التعدينية التي وضعتها بعض دول المجلس، بالإضافة إلى عدد المواضيع المطروحة على جدول أعمال اللجنة والتي استهدفت تطوير قطاع التعدين والثروة المعدنية في دول المجلس.

المصدر: وام
الرياض
الإمارات
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