«دبي الخيرية» تفتتح فرعها الجديد

دبي ( الاتحاد)

دشنت جمعية دبي الخيرية فرعها الجديد في دبي بـ «أفينيو مول – ند الشبا»، خلال حفل أقيم بالمقر الجديد، وجاء الافتتاح متزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك، ومواكباً لاستعدادات «دبي الخيرية» لاستقبال الشهر الكريم وإطلاق حملتها الرمضانية «يدوم الخير» لهذا العام.

وشهد الحفل عقد جلسة محاكاة وتبادل أفكار بين مجموعة رواد الأعمال المشاركة، والدكتور محمد سعيد، رئيس قسم الموارد البشرية بالجمعية.

وأشار أحمد السويدي، المدير التنفيذي للجمعية في كلمة الافتتاح، إلى أن رحلة «دبي الخيرية» بدأت مع العمل الخيري والإنساني في مطلع ثمانينيات القرن الماضي، وفي السنوات الأخيرة، ومع تسارع التطور التكنولوجي بدولة الإمارات والعالم.