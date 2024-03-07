الجمعة 8 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«دبي الخيرية» تفتتح فرعها الجديد

«دبي الخيرية» تفتتح فرعها الجديد
7 مارس 2024 15:22

دبي ( الاتحاد)
دشنت جمعية دبي الخيرية فرعها الجديد في دبي بـ «أفينيو مول – ند الشبا»، خلال حفل أقيم بالمقر الجديد، وجاء الافتتاح متزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك، ومواكباً لاستعدادات «دبي الخيرية» لاستقبال الشهر الكريم وإطلاق حملتها الرمضانية «يدوم الخير» لهذا العام.
وشهد الحفل عقد جلسة محاكاة وتبادل أفكار بين مجموعة رواد الأعمال المشاركة، والدكتور محمد سعيد، رئيس قسم الموارد البشرية بالجمعية.
وأشار أحمد السويدي، المدير التنفيذي للجمعية في كلمة الافتتاح، إلى أن رحلة «دبي الخيرية» بدأت مع العمل الخيري والإنساني في مطلع ثمانينيات القرن الماضي، وفي السنوات الأخيرة، ومع تسارع التطور التكنولوجي بدولة الإمارات والعالم.

 

أخبار ذات صلة
«شرطة دبي» تحتكر ذهب «كأس الإمارات» لرفع الأثقال
تأجيل سباق دبي للسفن الشراعية
دبي الخيرية
دبي
آخر الأخبار
في أجواء رمضانية أنيقة.. أبوظبي تتلألأ بفعاليات "ليالي رمضان 2024"
اقتصاد
في أجواء رمضانية أنيقة.. أبوظبي تتلألأ بفعاليات "ليالي رمضان 2024"
اليوم 11:03
كوريا الشمالية تتدرب على حرب حقيقية ضد جارتها الجنوبية
الأخبار العالمية
صور.. كوريا الشمالية تتدرب على حرب حقيقية ضد جارتها الجنوبية
اليوم 17:09
حمدان بن زايد: في اليوم العالمي للمرأة.. نوجّه تحية تقدير وإجلال لكل نساء الإمارات والعالم
علوم الدار
حمدان بن زايد: في اليوم العالمي للمرأة.. نوجّه تحية تقدير وإجلال لكل نساء الإمارات والعالم
اليوم 16:31
حاكم الشارقة يأمر بالإفراج عن 484 نزيلاً بمناسبة شهر رمضان
علوم الدار
حاكم الشارقة يأمر بالإفراج عن 484 نزيلاً بمناسبة شهر رمضان
اليوم 16:24
خالد بن محمد بن زايد يزور مؤسسة بسام فريحة للفنون
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يزور مؤسسة بسام فريحة للفنون
اليوم 16:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©