«أبوظبي للتقاعد» يُطلق دليلاً إرشادياً لتأهيل المواطنين لمرحلة التقاعد

أطلق صندوق أبوظبي للتقاعد، دليلاً إرشادياً جديداً للمتقاعدين والمقبلين على التقاعد، يستهدف توفير أفضل السبل والآليات لدعم المتقاعدين، وتأهيلهم نفسياً واجتماعياً ومالياً وصحياً لمرحلة ما بعد التقاعد، بما يتماشى مع توجهات ومساعي حكومة أبوظبي الرامية لتحسين جودة حياة المواطنين.

تم إعداد الدليل الإرشادي، الذي يحمل اسم «دليل التقاعد»، بالتعاون مع شركاء الصندوق الاستراتيجيين، وذلك في إطار برنامج التأهيل الاستباقي للمتقاعدين حديثاً والمؤمّن عليهم المقبلين على التقاعد، والذي أطلقه الصندوق العام الماضي، على أن يتولّى الصندوق نشر أهم المعلومات التي وردت في الدليل، عبر حملة موسعة يطلقها قريباً على حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي. ويتضمن الدليل، -الذي اشتمل على أربعة فصول، هي: «التخطيط الاستباقي للتقاعد، حياة صحية بعد التقاعد، الثقافة المالية والتخطيط للتقاعد، الانتقال الآمن لمرحلة التقاعد»- عدداً من المعلومات المهمة في المجالات الصحية والمالية والنفسية والاجتماعية، سواء للمقبلين على التقاعد أو المؤمّن عليهم الذين ما زالوا في بداية رحلتهم المهنية، كما يوفّر الدليل معلومات شاملة للتأهيل لمرحلة التقاعد، عبر سلسلة نصائح ما قبل التقاعد، من خلال التركيز على اتّباع الممارسات الإيجابية أثناء وجود المؤمّن عليه على رأس عمله، أو تلك التي يحتاجها للتكيّف النفسي والاجتماعي بعد الوصول إلى سن التقاعد.



ويساعد الدليل الإرشادي، الذي تم نشره على الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق www. Pension.gov.ae، المؤمّن عليه على الوقاية من التغيّرات النفسية التي قد يتعرض لها عند التقاعد حديثاً، ويوفّر له العديد من النصائح للتأقلم مع المرحلة الجديدة، من خلال تهيّئته اجتماعياً لمرحلة التقاعد، كما يركّز على أهمية التفكير المُبكّر في مرحلة ما بعد التقاعد وسبل دعم ومساعدة المؤمّن عليه حديث التقاعد على وضع خطط وأهداف مدروسة، وإمداده بأفكار حول كيفية استغلال وقت الفراغ ووضع أهداف جديدة لنفسه.



وقال خلف عبد الله رحمه الحمادي، المدير العام لشؤون التقاعد بصندوق أبوظبي للتقاعد إن الدليل الإرشادي الجديد يعد أحد أهم الإصدارات التوعوية التي يحرص الصندوق على إطلاقها دورياً، كونه يهدف بشكل مباشر إلى رفع وعي المواطنين المسجلين لديه في كل مراحل حياتهم المهنية لتحسين وتعزيز جودة حياتهم.



وأضاف الحمادي أن الهدف من الدليل تقديم خريطة طريق تساعد المتقاعدين والمقبلين على التقاعد في التخطيط لمرحلة جديدة من حياتهم، لتكون خططهم للمستقبل قائمة على بيانات ومعلومات من أصحاب الاختصاص والخبرة والجهات ذات الصلة في إمارة أبوظبي، بما يُمكّنهم من مواجهة التغيرات المتوقعة خلال رحلتهم نحو مرحلة جديدة من العطاء.