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النائب العام: أمر رئيس الدولة الإفراج عن نزلاء من المنشآت الإصلاحية يجسد نهج العطاء والتسامح

النائب العام: أمر رئيس الدولة الإفراج عن نزلاء من المنشآت الإصلاحية يجسد نهج العطاء والتسامح
7 مارس 2024 16:16

قال المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام لدولة الإمارات «إن أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» الإفراج عن 735 من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية من المحكوم عليهم في قضايا مختلفة، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك يعبر عن الروح الإنسانية التي تشكل جوهر القيم السامية التي يحثنا عليها ديننا الحنيف، ويجسد نهج التسامح والعطاء واللفتة الأبوية الحانية لسموه نحو أبناء المجتمع الإماراتي، من خلال منح العفو لمجموعة من الأفراد الذين ابتعدوا عن الطريق القويم فرصة للتوبة والالتزام بقوانين الدولة».

وأضاف النائب العام في تصريح له أن هذه المبادرة السامية تعكس الرؤية الشمولية والحكيمة لقيادتنا الرشيدة في تحقيق الحياة الكريمة والمستقرة لأبناء الوطن، ولكل من يقيم على أرض دولة الإمارات، من خلال تمكين المعفو عنهم من إعادة بناء حياتهم وعودتهم إلى محيطهم بنية سليمة، والاندماج مجدداً في المجتمع أشخاصا نافعين لأنفسهم ولمن حولهم، إلى جانب حرص صاحب السمو رئيس الدولة على بث روح الأمل في نفوس النزلاء وإدخال البهجة والسرور إلى نفوس عائلاتهم في هذه المناسبة المباركة، التي تتجلى فيها قيم العطاء والخير والرحمة، فضلاً عن أن هذه المكرمة تشكل حافزاً مهماً لبقية النزلاء للالتزام بحسن السلوك لنيل مثل هذا العفو في المستقبل».

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وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم، رفع المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله،، داعياً المولى، عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات وقيادتنا الحكيمة بكامل الصحة والتقدم والازدهار.

المصدر: وام
رمضان
النائب العام للدولة
الإمارات
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