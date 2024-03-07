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الإمارات ومصر تنفّذان رابع إسقاط جوي لمساعدات إنسانية شمال غزة

الإمارات ومصر تنفّذان رابع إسقاط جوي لمساعدات إنسانية شمال غزة
7 مارس 2024 17:02

قامت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، بتنفيذ رابع عملية إسقاط للمساعدات الإنسانية والإغاثية، على شمال قطاع غزة، بواسطة طائرات القوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وطائرات القوات الجوية لجمهورية مصر العربية، سعياً لتخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين، جراء الحرب ولمساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي يمرون بها.
وقالت وزارة الدفاع الإماراتية، في حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقا) "تم تنفيذ عملية الإسقاط الرابعة بواسطة طواقم مشتركة من البلدين، عبر طائرات بحمولة 53 طناً من المساعدات الغذائية والطبية، ليصل إجمالي المساعدات، التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية "طيور الخير" 169 طناً".
وأضافت الوزارة "تأتي عملية "طيور الخير" ضمن إطار "عملية الفارس الشهم 3" والتي انطلقت بتاريخ 2023/11/5 بناء على أوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة (حفظه الله)".
تجسد "طيور الخير"، التي ستستمر لعدة أسابيع، المستوى العالي من التنسيق الإماراتي-المصري المشترك لدعم سكان غزة. كما تأتي العملية في إطار التضامن العربي والإنساني لمساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق في ظل الظروف الحرجة التي تواجهه.
تعكس هذه اللفتة الإنسانية الكريمة مواقف دولة الإمارات العربية المتحدة الأخوية ونهجها الراسخ تجاه دعم الأشقاء في أوقات الأزمات، مؤكدين أن "طيور الخير" قدمت نموذجاً عالمياً فريداً في العطاء الإنساني.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الفارس الشهم 3
غزة
قطاع غزة
إسقاط جوي
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