الإحاطة الإعلامية: تأثر الدولة بحالة عدم استقرار جوي قوية

عقدت حكومة دولة الإمارات الإحاطة الإعلامية للوقوف على آخر المستجدات حول الحالة الجوية المتوقعة في الدولة وذلك بمشاركة كل من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والمركز الوطني للأرصاد، ووزارة الداخلية.

وقال فهد بطي المهيري المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث إن "المنظومة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات تتبنى نهجاً استباقياً للتعامل مع مختلف التحديات والمخاطر".

وأضاف أنه "لضمان تحقيق الاستباقية الوقائية والاستجابة الفعالة، عقد فريق التقييم المشترك للحالات الجوية والمدارية، برئاسة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، سلسلة من الاجتماعات، وذلك لضمان استمرارية وشمولية الرصد والمتابعة للمنخفض الجوي المتوقع".

وأشار المهيري إلى أنه تقرر أن يتم ترك قرار تحويل الدراسة عن بعد لفرق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في كل إمارة وذلك في المناطق التي ستشهد تأثيرات غير اعتيادية.



بدوره، استعرض الدكتور محمد العبري المتحدث الرسمي عن المركز الوطني للأرصاد أهم النقاط والمعلومات المرتبطة بالحالة الجوية المتوقع أن تشهدها الدولة من يوم الجمعة 8 مارس إلى يوم الأحد 10 مارس 2024.

وأوضح أن المركز "يقوم من خلال المختصين بتحليل خرائط الطقس والبيانات ومتابعة صور الأقمار الاصطناعية وشبكة الرادارات المنتشرة في مختلف إمارات الدولة لدراسة ومراقبة الحالة الجوية لإصدار التقارير والتحذيرات اللازمة بخصوص الحالة الجوية القادمة".

وأشار العبري إلى "توقعات المركز حول تأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب يصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة مع امتداد منخفض جوي علوي يصاحبه وجود كتلة هوائية باردة، مع تدفق كميات مختلفة من السحب من جهة الجنوب الغربي والغرب حيث إن التوقعات تشير إلى تأثر الدولة بحالة عدم استقرار جوي قوية يصاحبها سقوط أمطار شديدة الغزارة مع البرق والرعد وسقوط البرد أحياناً تؤدي إلى تجمع المياه وجريان الأودية الجارفة وفيضان بعض السدود بالإضافة إلى هبوب الرياح القوية المصاحبة للسحب الركامية والتي تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتطاير بعض الأجسام الصلبة".

من جانبه، أكد العميد ركن الدكتور علي الطنيجي المتحدث الرسمي من وزارة الداخلية أن "الوزارة تضع سلامة المجتمع وحماية الأرواح والممتلكات على رأس الأولويات، وأن خطط وإجراءات الاستعداد للتعامل مع الحالات الجوية، تتم وفق أعلى معايير ومستويات الاستعداد والجاهزية، ووفق التنسيق الدائم مع كافة الجهات ذات العلاقة".

وشدد "على ضرورة الابتعاد عن مناطق تجمع المياه ومجاري السيول والمناطق المتوقع تأثرها بالمنخفض، ونحثّ على تجنب التجمهر بما قد يعيق عمل الأجهزة المختصة، مع ضرورة الانتباه إلى أن مخالفة التعليمات والتوجيهات الرسمية سيكون تحت طائلة المسؤولية القانونية".

كما أكد الطنيجي أن وزارة الداخلية تهيب بالجميع اتباع والتزام الإرشادات والتعليمات التي تصلهم عبر الرسائل التحذيرية والتوجيهات الصادرة عن الجهات المعنية، وأهمية الابتعاد عن تداول الشائعات والأخبار المغلوطة.