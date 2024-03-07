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علوم الدار

طقس غير مستقر وأمطار مصحوبة ببرق ورعد غداً

طقس غير مستقر وأمطار مصحوبة ببرق ورعد غداً
7 مارس 2024 17:54

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غير مستقر، وغائماً جزئياً إلى غائم تتخلله بعض السحب الركامية على مناطق متفرقة من الدولة مع سقوط أمطار مختلفة الغزارة مصحوبة بالبرق والرعد، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً مع السحب مثيرة الغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.
وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 20 إلى 30 كم/س تصل إلى 55 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي متوسطاً، يضطرب مع السحب. ويحدث المد الأول عند الساعة 01:09، والجزر الأول عند الساعة 18:30.
في بحر عمان يكون الموج متوسطاً، يضطرب مع السحب. يحدث المد الأول عند الساعة 07:32 والمد الثاني عند الساعة 21:03، والجزر الأول عند الساعة 14:12 والجزر الثاني عند الساعة 03:05.

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المصدر: وام
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