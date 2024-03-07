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شرطة أبوظبي تعزز الوعي الأمني والمروري لأصحاب الهمم

شرطة أبوظبي تعزز الوعي الأمني والمروري لأصحاب الهمم
8 مارس 2024 01:28

الظفرة (الاتحاد)

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فقرات تراثية مميزة، وتعريف بأهداف دورية السعادة، وأنشطة أخرى متعددة شاركت بها شرطة أبوظبي في ملتقى «قادرون لأصحاب الهمم» بمدينة ليوا في منطقة الظفرة.. واشتملت الفعاليات على فقرات موسيقية وتثقيفية، واستعرض قسم الشرطة المجتمعية في منطقة الظفرة مزايا الانضمام لعضوية «كلنا شرطة»، مع توضيح المهام المتعلقة بالمنظومة.. فيما قدم فرع التوعية والتثقيف المروري/ الظفرة بمديرية المرور والدوريات الأمنية تعريفاً بأهداف دورية السعادة، إلى جانب توزيع الهدايا على أصحاب الهمم. وأكدت مديرية شرطة منطقة الظفرة اهتمام شرطة أبوظبي بترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية تجاه أصحاب الهمم.

دورية السعادة
الإمارات
شرطة أبوظبي
أصحاب الهمم
التوعية المرورية
التوعية الأمنية
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