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محكمة التمييز في دبي تقرر تسليم متهم إلى بلجيكا

محاكم دبي
7 مارس 2024 21:43

وافقت محكمة التمييز في دبي على تسليم المتهم نورالدين الحجيوي، بلجيكي الجنسية، إلى السلطات المختصة البلجيكية بناء على طلبهم بتسليمه بتهمة الاتجار بالمخدرات.
وجاء القرار بعد استنفاد المتهم إجراءات التقاضي، وتنفيذاً لاتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بين دولة الإمارات ومملكة بلجيكا. 
ففي 07 ديسمبر 2023، أصدرت محكمة استئناف دبي قراراً بالموافقة على تسليم المتهم، الذي تقدم لاحقاً بطعن على الحكم ضده أمام محكمة التمييز التي أصدرت في جلستها المنعقدة اليوم في 6 مارس 2024 قرارها برفض الطعن المقدّم والموافقة على تسليم المتهم.
تعكس هذه الإجراءات عزم دولة الإمارات على مواصلة العمل الوثيق مع الشركاء الدوليين في ملاحقة الجريمة الدولية.
جدير بالذكر أن دولة الإمارات وقّعت على اتفاقية تسليم المجرمين مع بلجيكا في ديسمبر2021، واستكملت متطلبات التشريعات الوطنية لديها في أغسطس 2022، فيما استكملت مملكة بلجيكا تشريعاتها الوطنية في أكتوبر 2022. وعليه، دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في نوفمبر 2022.
وتُعد اتفاقية تسليم المجرمين مع مملكة بلجيكا واحدة من أكثر من 45 اتفاقية وقّعتها دولة الإمارات في السنوات الأخيرة مع عدد من الدول. كما تعتزم الدولة توقيع المزيد من الاتفاقيات في هذا الشأن، وذلك في إطار الحرص على تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية من خلال اتباع أفضل الممارسات المطبقة في هذا المجال وما يعزّز جهود مكافحة الجرائم العالمية.

المصدر: وام
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