600 مشارك في مؤتمر المنظمة الدولية لاختبارات السائقين بدبي

دبي (وام)

افتتح معالي مطر الطاير، المدير العام، رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، المؤتمر الـ56 للمنظمة الدولية لاختبارات السائقين (CIECA Congress)، الذي يُقامُ تحت شعار: (القيادة الذكية في مدن المستقبل)، ويعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

حضر حفل افتتاح المؤتمر الذي عقد في مركز دبي التجاري العالمي، بات ديلاني (Pat Delaney)، رئيس المنظمة الدولية لاختبارات السائقين، وعدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات في هيئات ومؤسسات ترخيص السائقين، وموظفي المنظمة، ومؤسسات تعليم قيادة المركبات والجامعات في الدولة، وأكثر من (600) مشارك، وتضمن المؤتمر 16 جلسة موازية، تحدث فيها (16) متحدثاً عالمياً، يتقدمهم البروفيسور كريستوف ستيلر من معهد كارلسروه للتكنولوجيا في جمهورية ألمانيا. ويناقش المؤتمر عدداً من المحاور، هي: تعليم السائقين والمدربين، وإدارة المخاطر، وسلامة الطرق، وتطوير الاختبارات، والمسائل التكنولوجية وتطوير مناهج التدريب، ويصاحب المؤتمر عروض لتقنيات جديدة في تدريب وتأهيل السائقين مواكبة للمتغيرات الجديدة في السلامة المرورية.

وأكد بات ديلاني، رئيس المنظمة الدولية لاختبارات السائقين، سروره أهمية المشاركة في المؤتمر السادس والخمسين للمنظمة الدولية لاختبارات السائقين، الذي يُقام للمرة الأولى بدبي.

ومن جانبه، قدم البروفيسور كريستوف ستيلر من معهد كارلسروه للتكنولوجيا في جمهورية ألمانيا، عرضاً مرئياً حمل عنوان: (تعزيز السلامة في عصر المركبات ذاتية القيادة). وقال كريستوف ستيلر إن دخول المركبات ذاتية القيادة في المشهد المروري على الطرق يبشر بعصر التحول في مجال التنقل، وهو ما يدفعنا إلى التركيز على الآثار المترتبة على سلامة المركبات الآلية، وتسليط الضوء على الدور المحوري لأجهزة الاستشعار بالفيديو وأجهزة الليدار والرادار في التقاط مجموعة من المعلومات متعددة الوسائط من محيط المركبة، وتعمل الخرائط الرقمية عالية الوضوح كذلك على إثراء هذه البيانات، مما يتيح للمركبة تكوين نموذج شامل للعالم الحقيقي، ومن خلال نوع من (الوعي الظرفي)، يمكن للمركبة ذاتية القيادة أن تتنبأ بالسيناريوهات المستقبلية المحتملة، مما يضع الأساس لتخطيط وتنفيذ الحركات بشكل مستقل وآمن لضمان تدفق حركة المرور كذلك بشكل آمن وسلس. وشهد معالي مطر الطاير، على هامش المؤتمر، توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة الطرق والمواصلات والمنظمة الدولية لاختبارات السائقين.

وقَّع الاتفاقية عن الهيئة عبدالله يوسف آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص، وعن المنظمة الدولية لاختبارات السائقين، بات ديلاني، رئيس المنظمة، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين.