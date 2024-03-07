شرطة أبوظبي تشارك في «الوثبة تقرأ»

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت لجنة الأدباء والقراءة بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي في مهرجان «الوثبة تقرأ» الذي تنظّمه إدارة المكتبات بدائرة الثقافة والسياحة بمكتبة الوثبة في الفترة من 4 إلى 7 من مارس الجاري، بمشاركة عدة جهات حكومية ضمن فعاليات شهر القراءة 2024م .

ووزعت لجنة الأدباء والقراءة مجموعة من الكتب على الحضور، كما تعرف الجمهور على أهداف دورية السعادة، وقدم قسم الموروث الشرطي بإدارة المراسم والعلاقات العامة تعريفاً بالإرث التاريخي لشرطة أبوظبي والتطورات التي حققتها في مسيرة الدولة التطويرية. وأكد المقدم ناصر عبد الله الساعدي رئيس لجنة الأدباء والقراءة اهتمام شرطة أبوظبي بالمشاركة في المبادرات الريادية التي تهدف إلى نشر ثقافة القراءة من منطلق أثرها الإيجابي في المجتمع الإماراتي وإغناء التراث الفكري لأفراد المجتمع، وحث الجمهور وخصوصاً جيل الشباب على القراءة.