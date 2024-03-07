شرطة أبوظبي تنفذ ورشة «زايد وبناء الإنسان»

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية ولجنة الأدباء والقراءة في شرطة أبوظبي ضمن شهر القراءة ورشة بعنوان «زايد وبناء الإنسان.. منهج القراءة».

وأكد اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية إيمان شرطة أبوظبي ببناء نموذج حضاري يحتذى به في مجال القراءة والمعرفة، مشيداً باستدامة واستمرارية جهود كافة المؤسسات الحكومية في ترسيخ ثقافة القراءة ونشر المعرفة في المجتمع، لافتاً إلى أن الكتاب سيظل أساس ومنبع الفكر والأصالة الحضارية وإن أفضل استثمار للمال هو استثماره في بناء أجيال من المتعلمين والمثقفين.

وقال المقدم ناصر عبد الله الساعدي رئيس لجنة الأدباء والقراءة في شرطة أبوظبي إن ورشة العمل تنطلق من قيم مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» واهتمامه بالقراءة حيث كان يعتبرها وسيلة أساسية للتعلم والتنمية الشخصية. وشارك في الورشة المقدم شمسة حمد الرواحي من أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، والمدني موزة مبارك القبيسي مدير فرع الاعتماد الدولي الأكاديمي بإدارة تطوير المناهج والدورات.