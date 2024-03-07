الجمعة 8 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي تنفذ ورشة «زايد وبناء الإنسان»

متحدثة خلال الورشة (من المصدر)
8 مارس 2024 01:29

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
خالد بن محمد بن زايد يزور مؤسسة بسام فريحة للفنون
تأجيل نظر قضية «تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي» إلى جلسة 14 مارس

نفذت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية ولجنة الأدباء والقراءة في شرطة أبوظبي ضمن شهر القراءة ورشة بعنوان «زايد وبناء الإنسان.. منهج القراءة».
وأكد اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية إيمان شرطة أبوظبي ببناء نموذج حضاري يحتذى به في مجال القراءة والمعرفة، مشيداً باستدامة واستمرارية جهود كافة المؤسسات الحكومية في ترسيخ ثقافة القراءة ونشر المعرفة في المجتمع، لافتاً إلى أن الكتاب سيظل أساس ومنبع الفكر والأصالة الحضارية وإن أفضل استثمار للمال هو استثماره في بناء أجيال من المتعلمين والمثقفين.
وقال المقدم ناصر عبد الله الساعدي رئيس لجنة الأدباء والقراءة في شرطة أبوظبي إن ورشة العمل تنطلق من قيم مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» واهتمامه بالقراءة حيث كان يعتبرها وسيلة أساسية للتعلم والتنمية الشخصية. وشارك في الورشة المقدم شمسة حمد الرواحي من أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، والمدني موزة مبارك القبيسي مدير فرع الاعتماد الدولي الأكاديمي بإدارة تطوير المناهج والدورات.

شرطة أبوظبي
الإمارات
شهر القراءة
شهر القراءة الوطني
الشهر الوطني للقراءة
آخر الأخبار
في أجواء رمضانية أنيقة.. أبوظبي تتلألأ بفعاليات "ليالي رمضان 2024"
اقتصاد
في أجواء رمضانية أنيقة.. أبوظبي تتلألأ بفعاليات "ليالي رمضان 2024"
اليوم 11:03
كوريا الشمالية تتدرب على حرب حقيقية ضد جارتها الجنوبية
الأخبار العالمية
صور.. كوريا الشمالية تتدرب على حرب حقيقية ضد جارتها الجنوبية
اليوم 17:09
حمدان بن زايد: في اليوم العالمي للمرأة.. نوجّه تحية تقدير وإجلال لكل نساء الإمارات والعالم
علوم الدار
حمدان بن زايد: في اليوم العالمي للمرأة.. نوجّه تحية تقدير وإجلال لكل نساء الإمارات والعالم
اليوم 16:31
حاكم الشارقة يأمر بالإفراج عن 484 نزيلاً بمناسبة شهر رمضان
علوم الدار
حاكم الشارقة يأمر بالإفراج عن 484 نزيلاً بمناسبة شهر رمضان
اليوم 16:24
خالد بن محمد بن زايد يزور مؤسسة بسام فريحة للفنون
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يزور مؤسسة بسام فريحة للفنون
اليوم 16:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©