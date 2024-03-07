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«حديقة الفجيرة للمغامرات» تفتح أبوابها للزوار

«حديقة الفجيرة للمغامرات» تفتح أبوابها للزوار
8 مارس 2024 01:30

الفجيرة (وام) 

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افتتح مركز الفجيرة للمغامرات «حديقة الفجيرة للمغامرات»، التي تعتبر وجهة سياحية رائدة لمحبي رياضة المغامرات وأنشطتها، بحضور مجموعة من المغامرين والشخصيات البارزة من داخل الإمارة وخارجها. تضمن الافتتاح الرسمي للحديقة، افتتاح 15 نشاطاً وتجربة نوعية يعد بعضها الأول من نوعه في الشرق الأوسط، حيث تم تجهيزها وتركيبها وفق أعلى معايير الجودة والأمان والسلامة العالمية، لتجعل الحديقة الوجهة السياحية الأولى لجميع عشاق ومحبي المغامرات من مختلف الفئات العمرية.
وأوضح عمرو زين الدين، مدير مركز الفجيرة للمغامرات أن الحديقة الجديدة تضاف إلى قائمة المواقع الترفيهية والرياضية والسياحية والرائدة في إمارة الفجيرة، الأمر الذي يعزز من مكانتها على الخارطة السياحية على المستويين الإقليمي والعالمي، وتعتبر أول وأهم حديقة متخصصة بأنشطة المغامرات ورياضاتها على مستوى الإمارات والشرق الأوسط، وتستقطب المغامرين ومحبي الأنشطة البدنية التي توفرها الحديقة، لتكون وجهة معتمدة لممارسة رياضاتهم المفضلة بإشراف مجموعة من الخبراء والمتخصصين، علما بأن الحديقة بدأت تستقبل الزوار منذ اليوم. 
تضمنت التجارب افتتاح الخط الانزلاقي بطول ما يقارب «1 » كيلو متر. كما افتتحت الأرجوحة الحديدية العملاقة حيث تعتبر الأطول في الشرق الأوسط بارتفاع 22 متراً لتحاكي أفضل تجارب التحدي والإثارة والمغامرة.

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مركز الفجيرة للمغامرات
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