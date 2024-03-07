بلدية أبوظبي تكرّم الفائزين بجوائز «الخوذة الذهبية»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال قطاع تخطيط المدن- إدارة البيئة والصحة والسلامة، حفل جائزة الخوذة الذهبية في مسرح المبنى الرئيس للبلدية، لتكريم الفائزين بجوائز الدورة الثالثة من الشركات العاملة في قطاع البناء والإنشاء من مقاولين واستشاريين ضمن النطاق الجغرافي لعمل بلدية مدينة أبوظبي. وحضر الحفل، سيف بدر القبيسي، المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي، وتم تكريم الشركات الفائزة بفئات الجائزة، والتي حققت المعايير المطلوبة للحصول على الجائزة، وفاز بالجائزة في دورتها الثالثة عن فئة أفضل أداء كل من: المقاول: ماتيتو ذ.م.م، والاستشاري: مكتب السويدي للاستشارات الهندسية.أما فئة المشاريع الكبيرة، فقد فازت بها: شركة لينغ أورورك الشرق الأوسط، وفئة المشاريع المتوسطة فازت بها: شركة هلال بالبادي وشركاؤه للمقاولات ذ.م.م (هلالكو).

أما فئة الأشخاص فقد فاز كل من:

1-منصور برهان الدين عبد الصمد كأفضل مدير للصحة والسلامة المهنية للعام 2023.

2- محمد جابر أحمد كأفضل مهندس للصحة والسلامة المهنية للعام 2023.

3- إدرالين إستر ديمانو كأفضل ضابط بيئة وصحة وسلامة للعام 2023.

4- مريم ناصر السويدي جائزة المهندس الناشئ في مجال الصحة والسلامة المهنية للعام 2023.

تهدف الجائزة إلى خلق مجالات للتنافس بين الأطراف المشاركة، ما يؤدي إلى تحسين وتطوير إجراءات وممارسات وأنظمة السلامة والصحة في القطاع، وكذلك تقوية الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز ورفع الثقافة والوعي في مجال السلامة والصحة والبيئة.