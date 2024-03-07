9650 زيارة تفتيشية لسكنات العمال والمواقع الإنشائية في أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

نفذت بلدية مدينة أبوظبي، خلال العام الماضي، 9650 زيارة تفتيشية استهدفت سكنات العمال، والمواقع الإنشائية، إلى جانب الزيارات التفتيشية الموقعية.

وأوضحت البلدية، وفق إحصائيات أعلنتها مؤخراً، أنها نفذت، خلال العام الماضي، 960 عملية تفتيش على سكنات العمال الواقعة ضمن نطاق عملها، وشملت السكنات المؤقتة والشركات المزودة للخدمات في هذه السكنات، بهدف رفع مستوى الوعي بمتطلبات البيئة والصحة والسلامة في السكنات العمالية، والتوعية بضرورة الالتزام بمتطلبات البيئة والصحة والسلامة، من حيث أنظمة الحماية والإنذار ضد الحريق ومكافحة الحرائق، وتجهيزات غرف الإسعافات الأولية، ونظافة السكن وإدارة النفايات فيه، وكذلك الصيانة الدورية للمرافق في السكن، وتوافر ترخيص معتمد وساري الصلاحية للسكن المؤقت. وتنفذ البلدية هذه الحملات بشكل دوري طوال العام لضمان توفير السكن المناسب للعمال، حتى ولو كان سكناً مؤقتاً، لضمان توافر سكن صحي مريح للعمال يساعدهم في تجديد النشاط، والحفاظ على كفاءة أجسادهم وصحتهم العامة.

وتحث البلدية شركات البناء والإنشاء والشركات المزودة للخدمات في هذه السكنات على ضرورة الالتزام بتوفير السكن المناسب للعمال، حفاظاً على سلامتهم وصحتهم، وتعزيزاً للقيم الإنسانية التي تعد أولوية قصوى في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما نفذت البلدية العام الماضي 3752 عملية تفتيش على المواقع الإنشائية، والتي تهدف من خلالها إلى تعزيز سلامة العاملين في المواقع الإنشائية، وحماية أفراد المجتمع في المباني المجاورة من الأسوار المهملة، وكذلك التنويه للمقاولين والاستشاريين والعاملين في المواقع بضرورة وأهمية سلامة الأسوار المؤقتة، سواء للعاملين داخل الموقع الإنشائي، أو للمجتمع المحلي المحيط بالموقع، والالتزام بأفضل الممارسات المطبقة في قطاع البناء والإنشاء.

وتتضمن الحملات التأكد من التزام المواقع الإنشائية بمتطلبات السلامة للأسوار المؤقتة، ومنها التأكد من صلاحية الأسوار المؤقتة، ووجود رخصة لتركيب سور مؤقت، والتأكد من إجراء الصيانة الدورية للأسوار المؤقتة، والتأكد من عدم التشوين على السور أو المناطق الخارجية دون وجود تصريح، والتأكد من سلامة المباني المجاورة والمارة.

وحثت البلدية شركات البناء والإنشاء والشركات المزودة للخدمات في السكنات على ضرورة الالتزام بتوفير السكن المناسب للعمال، حفاظاً على سلامتهم وصحتهم، وتعزيزاً للقيم الإنسانية التي تعد أولوية قصوى في دولة الإمارات، وفيما يخص الزيارات التفتيشية الموقعية، نفذت البلدية 4938 زيارة تفتيشية العام الماضي، بهدف التأكيد على ضرورة الالتزام بأفضل الممارسات المطبقة في قطاع البناء والإنشاء.