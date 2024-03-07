«التواجد البلدي» في الظفرة ينظم 155 حملة تفتيشية

الظفرة (وام)

نظمت فرق التواجد البلدي ببلدية منطقة الظفرة 155 حملة تفتيشية، خلال شهري يناير وفبراير 2024، وبلغ عدد الحالات المرصودة 1.106 حالات، كما بلغ عدد حالات التعافي 581 حالة، فيما بلغت الحالات قيد الإجراء 525 حالة.

شملت الحملات حصر المخلفات مجهولة المصدر، والتفتيش على مظلات السيارات خارج حدود القسيمة السكنية، وحصر وإزالة الأعلام التالفة والمشوهة للمظهر العام، وحملة للتأكد من فعالية أسوار العزب والمزارع، والتفتيش للحد من الكتابة على الجدران. كما تضمنت أيضاً حملة رصد الفواصل السكنية المخالفة، ومراقبة بوابات عبور الجمال على الطرق السريعة، ومسح المساكن الشعبية لتحديث تفاصيل الاستغلال الفعلي للمسكن، بالإضافة إلى حملة نظافة مرافق البلدية (الحدائق، الشواطئ، المتنزهات، المماشي)، وحصر المساكن المهجورة والمشوهة للمظهر العام في مدن منطقة الظفرة.