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علوم الدار

«ملامح قطاع الرعاية الصحية» في ندوة بدبي

«ملامح قطاع الرعاية الصحية» في ندوة بدبي
8 مارس 2024 01:29

دبي (وام)

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نظمت سلطة مدينة دبي الطبية أمس ندوة تحت عنوان «رسم ملامح قطاع الرعاية الصحية» بالتعاون مع جامعة الطب والعلوم الصحية التابعة للكلية الملكية للجراحين في أيرلندا (RCSI).
ناقشت الندوة الدور المتنامي لقادة قطاع الرعاية السريرية بمشاركة ممثلين عن الجهات التنظيمية للقطاع الصحي في دولة الإمارات وخبراء من مؤسسات صحية وجهات تعليمية مرموقة.
وأدار الندوة الدكتور كولم فوستر مدير البرامج الأكاديمية في كلية الدراسات العليا لإدارة الرعاية الصحية التابعة للكلية الملكية للجراحين في أيرلندا، وتم خلالها تسليط الضوء على دور قادة قطاع الرعاية السريرية في مواكبة تطور مشهد الرعاية الصحية. كما تناولت الجلسة المقومات اللازمة لمواكبة النمو السكاني والاحتياجات المتغيرة للمرضى.

الرعاية الصحية
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سلطة مدينة دبي الطبية
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