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«بلدية الظفرة» تطلق خدمة إدارة الحيوانات السائبة

خدمات متطورة وذكية للمحافظة على سلامة الحيوانات (من المصدر)
8 مارس 2024 01:30

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

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بدأت بلدية منطقة الظفرة إدارة أعمال عقد حجز الحيوانات وإدارة تزايد أعدد القطط والكلاب السائبة والضالة تحت إشراف دائرة البلديات والنقل، بهدف العناية بالحيوانات والامتثال لقوانين الرفق بالحيوان، وتقديم خدمات متطورة وذكية تخدم الهدف الإنساني للمحافظة على سلامة الحيوانات، والمحافظة على صحة وسلامة المجتمع. 
ويتم تسلم طلبات الخدمة الخاصة بالقطط السائبة عن طريق منصة حكومة أبوظبي على الرقم 800555، كما يتم تسلم بقية طلبات الخدمة لمختلف أنواع الحيوانات السائبة على مدار الساعة من خلال رقم الخط الساخن لطوارئ بلدية منطقة الظفرة 993. 
وتحذر بلدية منطقة الظفرة من خطورة الحيوانات السائبة على الطرق الرئيسة، وحثت المجتمع على الالتزام بالقوانين والإجراءات المتبعة للمحافظة على أمن وسلامة مستخدمي الطرق وسلامة الحيوانات. 
وتتخذ البلدية كافة الإجراءات الوقائية التي تضمن عدم وجود الحيوانات السائبة على طرقات مدن الظفرة، وذلك من خلال العديد من الخطط والبرامج الشاملة ضمن مسؤوليتها الاجتماعية.
وتكثف البلدية جهودها للحد من مخاطر الحيوانات السائبة على الطرقات الداخلية والخارجية، وتقليل الخسائر الناجمة عن الحوادث التي تسببها تلك الحيوانات، وذلك ضمن عدد من المبادرات والجهود المختلفة، والقيام بحملات توعية لكشف المخاطر الناجمة عن وجود الحيوانات السائبة على الطرق وفي المناطق السكنية المأهولة بالسكان.

الظفرة
الإمارات
بلدية الظفرة
الحيوانات السائبة
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