جامعة زايد تنظم «إلهام الشمولية»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت إدارة شؤون الطلبة في جامعة زايد سلسلة من الأنشطة احتفاءً بيوم المرأة العالمي ضمن إطار فعالية «إلهام الشمولية»، وذلك في كل من الحرمين الجامعيين في أبوظبي ودبي. شملت الفعالية مجموعة من الأنشطة المجتمعية المصممة للاحتفال بتقدم وتمكين المرأة في جامعة زايد وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، وتشجيعهن على المضي قدماً نحو صياغة مستقبل أفضل.

وعبرت جين تاتيرتون، مساعدة نائب مدير الجامعة لشؤون الطلبة بجامعة زايد، عن فخرها بالتقدم الذي حققته الجامعة في تعزيز دور المرأة وتمكينها.

وأضافت: إن احتفالنا بيوم المرأة يعكس التزامنا الدائم بتعزيز القيم النسائية ودورها الحيوي في مسيرة التنمية والتقدم. نحن ملتزمون بدعم المرأة وتمكينها لتحقيق أحلامها وتطلعاتها، ونؤمن بأهمية بناء مجتمع يتساوى فيه الجميع في الفرص والحقوق. وإذ نحتفي بتاريخنا المميز، فإننا نتطلع بتفاؤل إلى مستقبلٍ مشرق يتسم بالمزيد من التقدم والنجاحات، بقيادة نساء ملهمات.