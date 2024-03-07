منى الجابر: المرأة شريك أساسي في دعم مسيرة التنمية

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت منى أحمد الجابر، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، على الدور المهم الذي تؤديه المرأة في كافة المجالات باعتبارها شريكاً أساسياً في دعم مسيرة التنمية في المجتمعات حول العالم، حيث حققت المرأة إنجازات نوعية ومتميزة عززت الإيمان بإمكاناتها وقدراتها كعنصر فعال في كافة قطاعات التنمية حول العالم.

وقالت: يأتي شعار هذا العام «الاستثمار في المرأة لتسريع وتيرة التقدم»، ليعكس الاعتراف بجهود المرأة ودورها في تحقيق التطور والنمو اللازمين لتقدم الدول وازدهارها، وهو الأمر الذي يتحقق بدعم مشاركاتها في المجالات السياسية والاقتصادية والمجتمعية والبرامج التنموية، وإنشاء آليات تدعم جهودها للنهوض بدورها في المجتمعات.

وأضافت: نفخر بتصدر الإمارات قائمة الدول في مجال تمكين وتقدم المرأة بفضل الدعم اللامحدود للقيادة الرشيدة وبفضل الرعاية الحثيثة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، لدعم دور المرأة محلياً وعالمياً من خلال جُملة من المبادرات والبرامج التي تعزز دورها في مسيرة التنمية بمختلف مجالاتها لتنطلق من الإمارات إلى العالم بمشاريع وخطط وإنجازات نوعية يُشار إليها بالبنان، واضعةً بصمتها ليبرز اسم الإمارات في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية لتمكين المرأة وتحقيق التوازن بين الجنسين.