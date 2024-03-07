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محمد عتيق الفلاحي: ابنة الإمارات حققت أرقاماً قياسية على أرض الواقع

محمد عتيق الفلاحي
8 مارس 2024 01:30

أبوظبي (الاتحاد) 

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أكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي المدير العام لمؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، أن احتفال الإمارات بـ «اليوم العالمي للمرأة» هو احتفاء بإنجازات المرأة الإماراتية ودورها البناء في مسيرة التنمية المستدامة ، موضحاً أن دولة الإمارات ومنذ تأسيسها تتبنى نهجاً داعماً للمرأة يعزز من مشاركتها وحضورها في ساحات الإنجازات العالمية. وأوضح الفلاحي أن الدولة قطعت أشواطاً طويلة في مجال تمكين المرأة لتحظى بمكانة عالمية مرموقة، وهو نهج أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث حرص على توفير الفرص المتكافئة للمرأة في شتى القطاعات، لتواصل قيادتنا الرشيدة النهج نفسه في تمكين المرأة وتعزيز مكانتها وفق أرقى الممارسات لتصبح داعماً أساسياً وشريكاً مؤثراً في تحقيق الإنجازات المتوالية لكافة مؤسسات الدولة.
وأشار الفلاحي إلى مشاركة المرأة الإماراتية في مراكز صنع القرار في كافة الوزارات والجهات والمؤسسات الوطنية وفي القطاع الخاص، حيث حققت أرقاماً قياسية على أرض الواقع بتقلدها المناصب العليا في جميع القطاعات الحيوية.

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