ضرار بالهول الفلاسي: عطاءات المرأة ومساهماتها سخيّة في التنمية الوطنية

دبي (الاتحاد)

قال ضرار بالهول الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات: نحتفي باليوم العالمي للمرأة تأكيداً على دورها الريادي ومساهماتها العظيمة في مسيرة التطوّر والتقدّم، وتقديراً لجهودها وعطاءاتها السخيّة في سبيل دفع مسيرة التنمية.

وفي هذه المناسبة، نُعرب عن فخرنا واعتزازنا بالإنجازات والنجاحات الكبيرة التي حققتها المرأة الإماراتية على المستويين المحلي والعالمي بصفتها شريكاً فعالاً في ميادين الاقتصاد والعلم والثقافة والسياسة وغيرها، في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة التي وضعت تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين على قائمة أولوياتها.

كما نغتنم هذه المناسبة، لنؤكّد حرص مؤسسة «وطني الإمارات» على تعزيز مشاركةٍ فاعلة وحقيقية للمرأة. ونتطلع قُدماً لمواصلة دعمنا لمساعي تمكين المرأة، إيماناً منا بدورها المحوري في مسيرة التطوّر التي تشهدها دولتنا الحبيبة.