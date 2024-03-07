علي سالم الكعبي: القيادة الرشيدة أرست نهجاً راسخاً لتمكين المرأة الإماراتية

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي علي سالم الكعبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية: إن احتفال العالم بـ «اليوم العالمي للمرأة» يتزامن مع تحقيق المرأة الإماراتية للعديد من الإنجازات والأرقام القياسية المشهودة في مراكز صنع القرار، وذلك بتقلدها المناصب العليا في جميع القطاعات الحيوية والحقائب الوزارية، وتبوئها مقاعد في المجلس الوطني الاتحادي، بالإضافة إلى عملها في كافة مؤسسات الدولة جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل، مما جعلها شريكاً مؤثراً يعتمد عليه في مسيرة البناء المستدام لمؤسسات الدولة.

وأشاد معاليه بجهود القيادة الرشيدة التي أرست نهجاً راسخاً لتمكين المرأة الإماراتية، وتقدير مساهماتها في بناء المجتمع والوطن، والاعتزاز بإنجازاتها وبما تقدمه من دورٍ حيويٍّ وإسهاماتٍ بارزة في نهضة الإمارات وتقدمها، ويرجع ذلك للدعم اللامحدود الذي يعزّز استمراريتها ويرسخ لديها روح المسؤولية التي تحلت بها تجاه وطنها، ما جعلها تحتل حيزاً مهماً في تاريخ دولتنا العريق منذ مرحلة التأسيس حتى أصبحت شاهدةً على نهضة الإمارات وتطوّرها.

وأعرب الكعبي عن فخره واعتزازه بما حققته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، من إنجازاتٍ لافتة في ملف التوازن بين الجنسين، والذي أحرزت بموجبه الإمارات نقلة مهمة في تصنيفها بمؤشرات التنافسية العالمية نتيجة للرعاية الكريمة التي توليها سموها، مما أسهم في إتاحة كافة الفرص التي جعلت ابنة الإمارات تشارك بجدارة في مختلف مسارات التنمية وتُسهم بشكلٍ كاملٍ في النمو والتقدم الاقتصادي من أجل نهضة وتقدم وطنها.

وأكد معاليه اعتزاز مؤسسة التنمية الأسرية والتزامها الكامل تجاه ملف تمكين المرأة الإماراتية، قائلاً: «نحن سعداء بالإنجازات التي حققناها على صعيد هذا الملف المهم، دعماً لرؤية وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، الرامية إلى إتاحة الفرصة أمام المرأة الإماراتية والعمل على تعزيز دورها وتوظيف قدراتها، ومواصلة وضع البرامج الداعمة لها والوقوف أمام التحديات التي تواجهها، لتصبح شريكاً فاعلاً في برامج وخطط التنمية المستدامة لخدمة مجتمعها ووطنها في مختلف الميادين أكثر من أي وقتٍ مضى».