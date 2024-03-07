«الاتحاد لحقوق الإنسان»: ابنة الإمارات.. القدوة والمثال في بناء اقتصاد الوطن

أبوظبي (الاتحاد)

هنأت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان المرأة الإماراتية، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تحت عنوان «الاستثمار في المرأة لتسريع وتيرة التقدم» لإبراز أهمية تعزيز الإدماج الاقتصادي للنساء والفتيات.

وأعربت الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيسة الجمعية، عن فخرها بالمواطنة الإماراتية، معتبرةً أن الاستثمار في المرأة الإماراتية من ضرورات حقوق الإنسان، وركيزة أساسية لبناء مجتمعات اقتصادية شاملة للجميع.

وثمّنت دعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وما تقدمه سموها من مساهمات فاعلة لأجل تمكين المرأة.

بدورها، عبّرت مريم محمد الأحمدي، نائبة رئيسة الجمعية، عن تقديرها للمرأة الإماراتية، وإنجازاتها وتضحياتها في خدمة الوطن والأسرة، واعتبرت المواطنة أيقونة متفرّدة في مسيرة العمل الوطني والحقوقي والمجتمع الاقتصادي، مشيدةً بريادتها ونجاحها وعطائها المتواصل.

وأعربت عن بالغ العرفان والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على مساندته واستثماره الدائم بالمواطنة الإماراتية، في إطار إيمان سموه بدورها وثقته بقدراتها على تسريع وتيرة التقدم والإنجاز الاقتصادي، وتطوير الوطن والمجتمع.

من جهتها، قالت إسراء علي الأميري، عضو مجلس إدارة الجمعية: إن بنت الإمارات أضحت مصدر إلهام لنساء العالم، ودليل ذلك وجودها في مواقع قيادية، وشكّلت مصدر اعتزاز لوطنها.

وأشادت بالمكانة التي نالتها المرأة الإماراتية في المسيرة الحقوقية، لاسيّما حقوق «أصحاب الهمم»، والتي سخّر لها الرعاية الأولى القائد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» حتى باتت اليوم، النموذج والقدوة والمثال في بناء اقتصاد الوطن.