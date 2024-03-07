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بدور القاسمي تؤكد أهمية الاستثمار في المرأة من أجل مستقبل أفضل للعالم

بدور القاسمي تؤكد أهمية الاستثمار في المرأة من أجل مستقبل أفضل للعالم
8 مارس 2024 01:31

الشارقة (الاتحاد) 

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قالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي إنه على مدار أكثر من 100 عام، ظل «يوم المرأة العالمي» مُناسبة تُذكّرنا بالقوة التي تحملها روح المرأة، ورمزية عطائها وإرادتها في مختلف ثقافات العالم، وهذا العام يشكل شعار «الاستثمار في المرأة لتسريع وتيرة التقدم» دعوة للاحتفاء بالمنجزات التي حققتها المرأة وتقدير حجم مساهمتها في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، وفي الوقت نفسه فرصة لتأكيد التزامنا تجاه تمكينها في مناحي الحياة كافة.
وأضافت الشيخة بدور في كلمة لها بهذه المناسبة «تؤكد المرأة دائماً، أنه لا عقبة تقف أمامها، ولا يوجد تحد لا يمكنها تجاوزه وتثبت أن الأحلام مهما كانت كبيرة فإنها قابلة للتحقق، فاليوم - وأكثر من أي وقت مضى- تتقلد أعداد كبيرة من النساء مناصب عليا، وتترأس مؤسسات كبرى، وتبرز في مختلف القطاعات العلمية والإبداعية والفنية، فمن رائدات فضاء، إلى فنانات، ومبتكرات وعالمات في الهندسة والطب والفيزياء، إلى قياديات وشخصيات رسمية في مناصب سياسية ومهام اقتصادية كبيرة، وكأنها بذلك تثبت أن الموهبة لا تعرف فرقاً بين الرجال والنساء».
وأوضحت «أن كل واحدة من النساء تشكل نموذجاً ملهماً للأجيال الجديدة، تضيء بإسهاماتها ومبادراتها وجهودها الطريق أمام المزيد من النساء حول العالم ليستكملن المسيرة، ويكنّ جزءاً أصيلاً في بناء غدٍ أفضل وأكثر تنوعاً وابتكارًا للإنسانية جمعاء».

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