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الشيخة فاطمة تهنئ المرأة الإماراتية ونساء العالم بـ«اليوم العالمي للمرأة»

الشيخة فاطمة تهنئ المرأة الإماراتية ونساء العالم بـ«اليوم العالمي للمرأة»
8 مارس 2024 01:33

أبوظبي (الاتحاد)

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هنأت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، المرأة الإماراتية وجميع نساء العالم، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف الثامن من شهر مارس من كل عام، متمنية لهن مزيداً من التوفيق والنجاح والريادة.
وقالت سموها: «في اليوم العالمي للمرأة، أتقدم بتحية اعتزاز وفخر للمرأة في دولة الإمارات والعالم، التي أراها رمزاً للوفاء والإخلاص والتفاني، ومرآةً لتحضر ورفعة الأمم، لعطائها السخي الذي تخطى حدود مجتمعها ووطنها وارتقى لخدمة الإنسانية في منزلة أعظم وأسمى لدورها الكريم .. في هذا اليوم نبارك لبناتي الغاليات زهرات الوطن وقوته ومصدر تميزه وريادته .. أبارك لكن جهودكن الطيبة وأثركن الإيجابي في مسيرتنا التنموية المشرفة .. تعجز الكلمات أمام وصف مدى إيماني بقدراتكن ومحبتي الفياضة لكن جميعاً .. ولكني أبقى على العهد .. ذلك الوعد النابع من قلب الأم، بأن أبقى السند والعون لأحلامكن وطموحاتكن الملهمة .. حفظكن الله ورعاكن».

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