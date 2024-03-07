صقر غباش يستقبل رئيس جمهورية النمسا الأسبق

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، فخامة الدكتور هانز فيشر، رئيس جمهورية النمسا الأسبق الذي يقوم بزيارة إلى الدولة.

وتم خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، ويواكب التطور المتنامي في جميع القطاعات.

وتطرق الجانبان إلى الحديث عن القضايا الإقليمية والدولية، وبحثا آخر المستجدات والتطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، كما أكدا أهمية تحقيق السلم والأمن والاستقرار العالمي، ودعم الجهود المبذولة كافة لتوفير مستقبل أفضل لشعوب العالم، وتحقيق الأمن والاستقرار المنشود على مستوى العالم.

ورحب معالي صقر غباش، في بداية اللقاء، بفخامة الدكتور هانز فيشر، مؤكداً أن علاقات التعاون بين البلدين تستند إلى تاريخ طويل من التعاون والتفاهم والمصالح المشتركة.

حضر اللقاء، معالي الدكتور علي راشد النعيمي، وكل من: خالد عمر الخرجي وحميد أحمد الطاير وشيخة سعيد الكعبي، أعضاء لجنة الصداقة مع البرلمانات الأوروبية، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وعفراء البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.

واكد معاليه أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين شكلت نقطة انطلاق جديدة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية الشاملة حتى أصبحت الإمارات اليوم أكبر شريك تجاري للنمسا في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، وهي تستضيف قرابة 400 شركة نمساوية تعمل في مختلف المجالات، من أهمها المدن الذكية، والشبكات الذكية، وإدارة النفايات، والاستدامة.

من جهته، أكد الرئيس النمساوي الأسبق أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشراكة الاستراتيجية لتعزيز التعاون المشترك وتحقيق المنافع المشتركة في ظل توافر الإمكانات الكبيرة والمتنوعة التي تتمتع بها كل من دولة الإمارات وجمهورية النمسا، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، والقطاعات الحيوية الأخرى.

كما استقبل معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس بأبوظبي، ماريا كاميليري كاليا، سفيرة جمهورية مالطا لدى الدولة.

جرى، خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في المجالات البرلمانية والثقافية والتعليمية، مع التأكيد على أهمية تبادل الزيارات والخبرات بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس النواب المالطي. وأكد معالي صقر غباش أهمية العمل على تعزيز دور العمل البرلماني، بما يسهم في دعم التعاون الحكومي الذي يشهد تطوراً متنامياً، بالإضافة إلى دعم تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الصديقين على تطوير هذه العلاقة على أساس الصداقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وأشار معاليه إلى الدور المهم الذي تلعبه مالطا في المنطقة وضرورة التعاون في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

من جانبها، أشادت سفيرة مالطا بالدور الذي يضطلع به المجلس الوطني الاتحادي من خلال الدبلوماسية البرلمانية الفاعلة ومشاركاته الجادة والمميزة في الفعاليات البرلمانية الدولية.