حمدان بن محمد يتفقّد سير المشروع الإسكاني للمواطنين في «الخوانيج الثانية»

دبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس لجنة التنمية وشؤون المواطنين، أن تعزيز الاستقرار الأُسَريّ للمواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم، ورفع مستوى جودة الحياة، هو محور اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

جاء ذلك خلال تفقّد سمو ولي عهد دبي، سير العمل في المشروع الإسكاني للمواطنين في منطقة الخوانيج الثانية، حيث قال سموه: «ملف إسكان المواطنين يحظى بمتابعتي الشخصية، ونعمل على توفير أحياء سكنية نموذجية متكاملة تحقق الراحة والسعادة للأسر المواطنة».

ويتضمن المشروع المُقام في منطقة الخوانيج الثانية عناصر الأحياء النموذجية، التي تتميز بزيادة المساحات الخضراء والمفتوحة، والتواصل الآمن والسهل في تلك الأحياء دون الحاجة للمركبات، كما تتميز تلك الأحياء بمداخل ذات تصاميم مميزة، مع توفير أرصفة وممرات للمشاة مظللة بالأشجار، وتتضمن عدداً من المرافق العامة.



نماذج الفلل السكنية

كان في استقبال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لدى وصوله لموقع المشروع الإسكاني للمواطنين في منطقة الخوانيج الثانية، معالي مطر الطاير، المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، وعمر بو شهاب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان.

واستمع سموه إلى شرح عن سير العمل في المشروع، الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 47%، ويتوقع الانتهاء من تنفيذه في ديسمبر المقبل، ويضم 1050 مسكناً بخيارات متنوعة تتضمن 128 فيلا منفردة، و410 فيلل مزدوجة، و512 فيلا بنظام «التاون هاوس». ويشتمل المشروع على مركز تجاري وخدمي، ومسارات خاصة للمشاة والدراجات الهوائية، وساحات ألعاب وحديقة، وحضانة.

وتجوّل سموه في مرافق المشروع، واستمع إلى شرح عن توزيع الفلل السكنية والمرافق والخدمات وغيرها، حيث تفقّد سموه نماذج الفلل السكنية الثلاثة التي تتميز بالاستغلال الأمثل للمساحات، وروعي في تصاميمها أفضل توزيع للمساحات الداخلية والخارجية، بما يلائم احتياجات الأسرة المواطنة. وتبلغ مساحة الأرض في الفلل السكنية المنفردة 7000 قدم مربعة، ومساحة البناء 5080 قدماً مربعة، وتضم خمس غرف. وتبلغ مساحة الأرض في الفلل المزدوجة 5000 قدم مربعة، ومساحة البناء 4490 قدماً مربعة، وتضم خمس غرف، فيما تتراوح مساحة الأرض في الفلل «التاون هاوس» من 4000 إلى 5000 قدم مربعة، وتبلغ مساحة البناء 3943 قدماً مربعة، وتضم أربع غرف.



جودة الحياة للمواطنين

وأوضح عمر بوشهاب في معرض شرحه، أن المشروع السكني في منطقة الخوانيج الثانية يجسّد توجيهات القيادة الرشيدة نحو تعزيز جودة الحياة للمواطنين، من خلال توفير بيئة سكنية متكاملة تلبي كل الاحتياجات، لضمان توفير أعلى مستويات الراحة والأمان للمواطنين.

وقال: «يأتي المشروع ضمن سلسلة من المشاريع التي تنفذها مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، لتوفير الاحتياجات الإسكانية المستقبلية للمواطنين ضمن مجتمعات متكاملة، وفق أفضل معايير التخطيط الحضري».

وتنفذ مؤسسة محمد بن راشد للإسكان 5 مشاريع إسكانية تلبي طلبات المواطنين الحالية والمستقبلية، حيث من المقرر الانتهاء من تلك المشاريع في عام 2025، لتخدم أكثر من 2200 أسرة إماراتية. وإلى جانب مشروع الإسكان في الخوانيج الثانية، تنفذ المؤسسة مشروعاً إسكانياً في منطقة حتّا يضم 100 مسكن، بالإضافة إلى مساكن أخرى في منطقة العوير، ووادي العمردي وعود المطينة.



رؤية متكاملة

يأتي تنفيذ تلك المشروعات في إطار الرؤية المتكاملة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لبرنامج إسكان المواطنين، لترسيخ أسس نموذج تنموي شامل ومستدام، يضع سعادة الإنسان على رأس الأولويات ويرتقي بجودة الحياة، وهو أهم ما تضمنته أهداف خطة دبي الحضرية 2040، الرامية إلى منح دبي الريادة العالمية في قطاع الإسكان.



مشروع الورقاء

أنجزت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في عام 2023، مشروع الورقاء الرابعة السكني، الذي يضم 136 فيلا سكنية على مساحة 728.510 أقدام مربعة، ورُوعي في تصميم الفلل السكنية التوزيع الأمثل للمساحات الداخلية والخارجية، بما يلائم احتياجات الأسرة المواطنة، وجرى تنفيذها بتصاميم معمارية مختلفة لتلبية تفضيلات الفئة المستفيدة من المواطنين.