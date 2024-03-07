«الفجيرة الخيرية» تستكمل استعداداتها للشهر الفضيل

الفجيرة (وام)

أكد معالي سعيد الرقباني رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية أن الجمعية استكملت استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك وتنفيذ مشاريع حملتها الرمضانية «خيركم بركة» وتشمل مشاريع (توزيع زكاة المال، إفطار الصائم، زكاة الفطر وكسوة العيد).

وأضاف الرقباني أن الجمعية تنفذ هذا العام مشروع إفطار الصائم بالتعاون مع مركز غرس لمشاريع الأسر المنتجة وتشجيعاً من الجمعية للأسر المنتجة المواطنة وأصحاب الهمم، تم إسناد تنفيذ المشروع بنسبة 100% لعدد 106 من الأسر المنتجة المدربة والمؤهلة، بإجمالي 300 ألف وجبة موزعة كالتالي 7000 وجبة إفطار يومياً تقدمها الأسر المنتجة، كما يشارك أصحاب الهمم في تعبئة وتغليف 3000 وجبة كسر صيام يومياً، تحت إشراف بلدية الفجيرة لضمان توافر اشتراطات الصحة والسلامة الغذائية، إضافة إلى ذلك تطبق الجمعية خدمة الخريطة التفاعلية الإلكترونية www.fujcharity.ae/map لمشروع إفطار الصائم وتحتوي على 35 موقعاً لتوزيع وجبات الإفطار في إمارة الفجيرة خلال شهر رمضان المبارك، منها 19 خيمة إفطار صائم في كافة مناطق الفجيرة ودبا الفجيرة بالإضافة إلى 10 مساجد توضع في باحاتها وجبات الإفطار و6 مجالس بالتعاون مع مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق.