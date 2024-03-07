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علوم الدار

500 ألف وجبة إفطار صائم لسائقي المركبات

جانب من المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس (من المصدر)
8 مارس 2024 01:32

سعيد أحمد (عجمان) 

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أكدت بشاير الحمادي، رئيس اللجنة المنظمة لحملة «رمضان أمان»، أن الحملة تنطلق في دورتها العاشرة، خلال شهر رمضان المبارك، بمشاركة أكثر من 10 آلاف متطوع، وتوزيع 500 ألف وجبة إفطار صائم على سائقي المركبات في 31 موقعاً بمختلف مناطق الدولة، مؤكدة أن الحملة تحظى باهتمام كبير من الجهات الحكومية الداعمة لها. 
جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد أمس، في فندق عجمان سراي.
وقالت بشاير الحمادي، إن الحملة تأتي بتنظيم من جمعية الإحسان الخيرية بعجمان، والتي تمكنت خلال 10 سنوات الماضية من استقطاب أكثر من 100 ألف متطوع من جنسيات مختلفة، حيث نفذوا أكثر من 5 ملايين و100 ألف ساعة تطوعية، واستطاعوا توزيع 4 ملايين و500 ألف وجبة إفطار صائم في 878 موقعاً، لافتة إلى أن الدورة الحالية تشهد زيادة في الإقبال على العمل التطوعي، ومشاركة الجهات في دعم الحملة.
أضافت أن الحملة ستغطي منطقة الظفرة لأول مرة، بهدف توزيع الوجبات على القادمين والمغادرين من حدود الدولة، وتشجيع طلاب الجامعات في تلك المناطق على المشاركة في الحملة، والاستفادة من ساعات التطوع المطلوب منهم كمتطلب للتخرج.

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