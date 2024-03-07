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«الإمارات للإفتاء الشرعي» يطلق 15 مبادرة رمضانية

عبدالله بن بيه وإلى جانبه عمر الدرعي خلال الاجتماع (من المصدر)
8 مارس 2024 01:30

أبوظبي (الاتحاد)

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عقد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي اجتماعه الأول لسنة 2024م برئاسة معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيه رئيس المجلس، وحضور الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالندب والمدير العام للمجلس، ومشاركة أصحاب الفضيلة الأعضاء؛ حيث استعرض المجلس خططه المقبلة استعداداً لحلول الشهر الفضيل.
وعرض الاجتماع أحدث الخطط التشغيلية وهي «المنصة الرقمية للخدمات الإفتائية»، وهي عبارة عن منصة رقمية ذكية موحدة تنظم عملية تقديم خدمة الفتاوى الشرعية والإجابة عن الاستفسارات الإفتائية لكافة أفراد المجتمع، حيث تتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات للمتعاملين وإسعادهم.
أقر المجلس خلال اجتماعه مجموعة من المبادرات الرمضانية لسنة 2024 البالغ عددها خمس عشرة مبادرة نوعية واستباقية، تراعي واقع وحاجة المجتمع خلال الشهر الفضيل، وتبرز قيم الاعتدال والتسامح المستمدة من الدين الحنيف. واستعرض أيضاً تجهيزاته للندوة العلمية التي سيقدمها المجلس في رمضان.
واختتم المجلس أعماله بعرض الإجراءات التنفيذية المتعلقة بجائزة الإمارات العالمية للدراسات الإفتائية والاجتهاد الحضاري، والتي أطلقها ضمن فعاليات مؤتمره العلمي الثاني «الاستيعاب الشرعي للمستجدات العلمية المنهجية الحضارية»، وتأتي هذه الجائزة تمكيناً للبحث العلمي وتعزيزاً لأدواته ووسائله في المجالات الفقهية والإفتائية.

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