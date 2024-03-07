سلطان بن أحمد القاسمي يشهد تخريج «قادة المستقبل» في جامعة الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، أمس الأول، حفل تخريج الدفعة الثالثة من الطلبة المشاركين في مبادرة قادة المستقبل الإماراتيين، وذلك في منتدى الطلاب بجامعة الشارقة. وكانت جامعة الشارقة قد نظمت المخيم، بالتعاون مع جامعة مالاي في ماليزيا، لمدة أسبوع، بمشاركة 14 طالباً وطالبة، وذلك استكمالاً لبرنامج قادة المستقبل الذي يستمر لمدة 6 أشهر من التدريب وورش العمل والمحاضرات.

وتناول المخيم التدريبي الذي نظمه معهد القيادة في التعليم العالي بجامعة الشارقة، موضوعات مهمة عدة، وقدم الطلبة الخريجون خمسة مشروعات مبتكرة تبرز رؤيتهم حول الإسهام في نمو المجتمع، تناولت عدداً من المقترحات المستقبلية. وتفضل سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، في نهاية الحفل، بتكريم خريجي وخريجات المبادرة، الذين بلغ عددهم 36 طالباً وطالبة من كليات جامعة الشارقة المختلفة.