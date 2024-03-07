اختتام بطولة «أبوظبي لتحدي رجال الإطفاء 2024»

جمعة النعيمي (أبوظبي)

اختمت، اليوم، بطولة أبوظبي لتحدي رجال الإطفاء 2024، بالتعاون مع شركة «911 challenge» والتي أقيمت خلال الفترة من 5 إلى 7 مارس 2024، في ساحة مهرجان الشيخ زايد التراثي في منطقة الوثبة في أبوظبي، بهدف رفع قدرة وكفاءة والممارسات العالمية لرجال الإطفاء والإنقاذ وتقديراً لبطولاتهم الإنسانية النبيلة في حماية الأرواح والمكتسبات والممتلكات العامة والخاصة.

شارك 200 إطفائي من 16 جهة مشاركة في البطولة، حيث تنافس رجال الإطفاء من مختلف الجهات المشاركة في الدولة، إذ تمثل أكبر تجمع لرجال الإطفاء والإنقاذ على مستوى الدولة.

حضر بطولة أبوظبي لتحدي رجال الإطفاء 2024 الشيخ حمدان بن سلطان بن حمدان آل نهيان، واللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، والعميد سالم عبدالله بن براك الظاهري مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني بالإنابة، وعدد من ضباط الهيئة والمسؤولين وجمع غفير من الحضور من الكبار والصغار الذين أتوا لمشاهدة تحديات الفرق المتسابقة في بطولة أبوظبي لتحدي رجال الإطفاء 2024.

شارك في الحدث أكثر من 15 فريقاً من مختلف قطاعات الإنقاذ والإطفاء، سواء الحكومية أو شبه الحكومية، ما يجعلها منصة هامة لتبادل الخبرات والمهارات على المستوى المحلي والدولي. تسعى البطولة إلى تعزيز الوعي بأهمية رجال الإطفاء وتضحياتهم في سبيل حماية الأرواح والممتلكات، وذلك عبر تقديم نماذج من العمل البطولي والتحديات التي يواجهونها يومياً، كما تشكل فرصة للجمهور للتعرف على المخاطر المرتبطة بالحرائق وكيفية الوقاية منها.

تنافس المشاركون في البطولة في 6 مراحل والتي تضمنت مراحل للتحدي الذي يعكس مهام رجال الإطفاء اليومية، كصعود البرج، ورفع حزمة خرطوم الحريق، والاقتحام والدخول القسري، والجري، وسحب خرطوم الإطفاء، وعملية الإنقاذ، مما يوفر للمشاركين فرصة إبراز مهاراتهم وقدراتهم في مواقف تحاكي الواقع.

كما شهدت البطولة تنافساً قويا بين المتنافسين من مختلف قطاعات ومراكز الدفاع المدني على مستوى الدولة في 3 فئات: الفردية، التتابع، والفرق، مما يعزز روح التنافس والتعاون بين المشاركين.

بدوره، أكد محمد الأحمدي، مدير عام شركة 911 Challenge لتنظيم بطولات تحدي رجال الإطفاء، في تصريح لـ «الاتحاد» أن الهدف الاستراتيجي والتي تسعى له الشركة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومراكز وقطاعات الدفاع المدني، هو رفع اللياقة البدنية والقدرة والكفاءة للخط الأول وتعزيز اللياقة والجاهزية التامة لرجال الإطفاء لأداء مهامهم البطولية على أكمل وجه.

وأضاف الأحمدي: «من خلال هذه البطولة، نريد الإعلان عن تطبيق ذكي قد يحدث ثورة وطفرة كبيرة في قطاع التدريب، حيث يعتمد التطبيق الذكي على تقنية الذكاء الاصطناعي لاختبار اللياقة والقوة البدنية وجاهزية رجال الإطفاء والإنقاذ وخط الدفاع الأول ومتابعتهم باستمرار».

يشار إلى أن بطولة أبوظبي لتحدي رجال الإطفاء 2024، تسعى لتعزيز الوعي بأهمية رجال الإطفاء وتضحياتهم في سبيل حماية الأرواح والممتلكات، عبر تقديم نماذج من العمل البطولي والتحديات التي يتغلَّبون عليها يومياً، وتشكِّل فرصة للجمهور للتعرُّف على المخاطر المرتبطة بالحرائق وكيفية الوقاية منها. كما تم تتويج الفائزين بجوائز وكؤوس وميداليات ذهبية وفضية وبرونزية، تقديراً لجهودهم وتميزهم، حيث تم توزيع الجوائز الرمزية والمعنوية على الفائزين في جميع المسابقات.