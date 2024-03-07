«أبوظبي للدعم الاجتماعي» تحتفي بتخريج دفعة من «تطوير المهارات»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، حفلي تخريج الدفعة الرابعة من المستفيدين الملتحقين ببرنامج «تمكين المستفيدين لتطوير المهارات» في كل من أبوظبي والعين، والذي قدمته «مجموعة المعارف» الرائدة في مجال التدريب والتعليم المهني، حيث ركز البرنامج بدورته الرابعة على تزويد المستفيدين بالمهارات الأساسية التي تمكنهم من المنافسة للالتحاق بسوق العمل، نُظم الحفلان في جامعة أبوظبي بفرعيها في أبوظبي والعين.

وشملت قائمة خريجي الدورة الرابعة 138 خريجاً من أفراد الأسر المستفيدة من برامج الدعم الاجتماعي التي تقدمها الهيئة، حيث شارك الخريجون في مجموعة من المحاضرات والورش التدريبية على مدار 8 أسابيع، وبإجمالي 225 ساعة تدريبية لكل مستفيد قدمها خبراء ومتخصصون في اللغة الإنجليزية، والمهارات الشخصية الأساسية في بيئة العمل، ومهارات تقنية المعلومات، وإدارة المشاريع، ومهارات إعداد السيرة الذاتية والمقابلة الشخصية، ليصل عدد المستفيدين الذين استكملوا البرنامج إلى 453 مستفيداً، مع انتهاء الدفعة الرابعة. وبحضور أهالي الخريجين، كرم عبدالله حميد العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، والمديرون التنفيذيون في الهيئة، الخريجين بشهادات استكمال البرنامج.