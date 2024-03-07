ميرا الفطيم: فرص جديدة لتمكين المرأة

دبي (الاتحاد)

قالت ميرا الفطيم، رئيسة مجلس التوطين في مجموعة الفطيم، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة: «نحتفل معاً باليوم العالمي للمرأة، تقديراً لما تقدّمه كل يوم من إسهامات فاعلة في كل القطاعات ولإمكاناتها وعطاءاتها اللامتناهية في سبيل إرساء معايير جديدة لمجتمعنا، إذ تؤدّي المرأة دوراً محورياً يلهم الجميع حول العالم، لا سيما في مجموعة الفطيم حيث تواصل المرأة جهودها لدعم الابتكار والنجاح في المشهد الاقتصادي المتطوّر للمجموعة، حرصاً منها على تقديم أعلى معايير التميز والنزاهة والعمل الجماعي». وأضافت: ولا يقتصر مفهوم تمكين المرأة على تحقيق المساواة بينها وبين الرجل فحسب، بل يمتد ليشمل تعزيز وتطوير الإمكانات التي تميّز مجتمعنا بجميع أعضائه. إنه لفخر وشرف أن أكون جزءاً من فريق تشكّل فيه النساء الإماراتيات أكثر من 60%. وأؤمن، بصفتي رئيسة مجلس التوطين في مجموعة الفطيم، إيماناً راسخاً بأهمية تعزيز التنوع والشمول وخلق الفرص الجديدة في تمكين المرأة ودعمها، كما أدرك، انطلاقاً من تجربتي الشخصية كأم عاملة، التحديات المهمة والمساهمات الكبيرة التي تقدّمها الأم للقوى العاملة.