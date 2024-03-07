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ميثاء الشامسي: «أم الإمارات» مصدر الإلهام ومنبع الدعم لكل امرأة

ميثاء الشامسي
8 مارس 2024 01:30

أبوظبي (وام)

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رفعت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، بمناسبة «يوم المرأة العالمي» الذي يصادف الـ8 مارس من كل عام، أسمى آيات الشكر والتهنئة لمقام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الرائدة والقائدة التي عملت وأنجزت في مسيرة تقدم المرأة الإماراتية وأبرزت دورها وارتقت بمكانتها.
وأكدت معاليها أن «جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بناءة وعظيمة وأن عطاءها متواصل، وتوجهاتها رسمت للمرأة خريطة طريق نحو التمكين والعمل والمشاركة الفاعلة، وكل ما تحقق للمرأة كان شغل سموها الشاغل، وضمن رؤيتها ورسالتها، فهي ترى في المرأة الزوجة التي تبني الأسرة، والمربية التي تصنع الأجيال، والشريك الذي لا غنى عنه في مسيرة البناء والتنمية، فهنيئاً لنساء الإمارات بأم الإمارات، فإن سموها قدوة للجميع وللأجيال القادمة، ومنهجها وفكرها وإنجازاتها صفحات مضيئة في تاريخ الإمارات، فكل الشكر والتقدير لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك التي قادتنا وأرست دعائم تمكيننا وأنارت دروبنا».

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