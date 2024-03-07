لطيفة بنت محمد: المرأة صانعة التغيير وشريك فاعل في منظومة التنمية

دبي (الاتحاد)

أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، أهمية الإنجازات التي حقّقتها المرأة في مختلف أنحاء العالم، وساهمت من خلالها في بناء المجتمعات وصنع مستقبل الأوطان، لافتةً إلى أن المرأة باتت شريكاً رئيساً في منظومة التنمية الشاملة والمستدامة، وقالت: «يمثّل يوم المرأة العالمي احتفاءً بالمسيرة المُلهمة للمرأة ودورها الرّيادي كأم ومربّية للأجيال وصانعة للتغيير، وبأدوارها المتعددة التي ساهمت في إحداث تحوّلٍ إيجابي في مختلف المجالات والقطاعات، وبخطواتها الثابتة على أرض التميز والابتكار، ما جعل منها نموذجاً يحتذى به في العطاء والعزيمة والإصرار على النجاح».

وأشارت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن المرأة الإماراتية نقشت في سِجلّ الإنجازات حكايات إلهام لا تنتهي، وروت فصولاً من قصص النجاح والإرادة التي لا تلين، لافتةً إلى أنها حظيت بكل الدعم والتمكين في ظل القيادة الرشيدة التي أيقنت أهمية دورها ومشاركتها في الارتقاء بمجتمعها، وقالت سموّها: «سجّلت الإمارات مساراً متفرداً في دعم المرأة، وقدمت لها مقوّمات التمكين كافة، وعزّزت دورها الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والسياسي للمشاركة في نهضة الوطن، وفتحت أمامها آفاق الإبداع، لتصبح المرأة الإماراتية اليوم ملهمة نساء العالم».