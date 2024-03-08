محمد بن راشد: كل عام ونساء العالم أجمل وأنجح وأفضل

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، نساء العالم في يوم المرأة العالمي.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «المرأة رمز للسعادة .. رمز للتضحية .. رمز للحياة .. رمز للمساواة .. رمز للدفء والحنان والمحبة.. المرأة رمز لكل شيء جميل . في يوم المرأة العالمي نقول .. كل عام ونساء العالم أجمل وأنجح وأفضل .. كل عام وجميع أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا في خير وإلى خير بإذن الله» .