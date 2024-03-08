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سعود بن صقر: في اليوم العالمي للمرأة نحتفي بالإسهامات والإنجازات

سعود بن صقر: في اليوم العالمي للمرأة نحتفي بالإسهامات والإنجازات
8 مارس 2024 10:51

قال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في اليوم العالمي للمرأة نحتفي بالإسهامات والإنجازات التي لا تقدر بثمن لجميع نساء العالم .

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «سعود بن صقر: في اليوم العالمي للمرأة، نحتفي بالإسهامات والإنجازات التي لا تقدر بثمن لجميع نساء العالم .. المرأة هي أساس الأسرة، وملهمةُ المجتمع، وروحُ الوطن، وهي شريكة رئيسية في بناء وتطوير المجتمع، وتحقيق الرخاء والازدهار والتنمية المستدامة لوطننا وشعبنا والإنسانية جمعاء».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
اليوم العالمي للمرأة
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