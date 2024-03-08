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حمدان بن محمد: فخورون بما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات

حمدان بن محمد: فخورون بما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات
8 مارس 2024 11:14

عبر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عن فخره بما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: « في يوم المرأة العالمي، نتقدم بالتهنئة والتبريكات لأم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك ولأمي الشيخة هند بنت مكتوم ولكل امرأة في الإمارات وحول العالم.. فخورون بما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات بفضل الدعم الكبير من قيادتنا الرشيدة».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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