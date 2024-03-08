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محمد بن زايد يهنئ الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة اليوبيل الفضي لتوليه مقاليد الحكم

محمد بن زايد يهنئ الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة اليوبيل الفضي لتوليه مقاليد الحكم
8 مارس 2024 14:16

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة، بمناسبة اليوبيل الفضي لتوليه مقاليد الحكم.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «أبارك لأخي الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة اليوبيل الفضي لتوليه مقاليد الحكم، وأعبر عن أصدق تمنياتي لجلالته بموفور الصحة والسعادة، لمواصلة المسيرة المباركة من أجل التنمية والازدهار في البحرين الشقيقة».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمد بن عيسى آل خليفة
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