محمد بن زايد يهنئ الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة اليوبيل الفضي لتوليه مقاليد الحكم

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة، بمناسبة اليوبيل الفضي لتوليه مقاليد الحكم.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «أبارك لأخي الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة اليوبيل الفضي لتوليه مقاليد الحكم، وأعبر عن أصدق تمنياتي لجلالته بموفور الصحة والسعادة، لمواصلة المسيرة المباركة من أجل التنمية والازدهار في البحرين الشقيقة».