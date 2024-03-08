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علوم الدار

«الموارد البشرية والتوطين» تحث القطاع الخاص على اتخاذ الحيطة والحذر نتيجة الأحوال الجوية

«الموارد البشرية والتوطين» تحث القطاع الخاص على اتخاذ الحيطة والحذر نتيجة الأحوال الجوية
8 مارس 2024 14:56

 دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين مؤسسات وشركات القطاع الخاص كافة، إلى اتخاذ الحيطة والحذر وتفعيل جميع إجراءات السلامة المهنية اللازمة للحفاظ على سلامة العمالة لديها وذلك خلال فترة التقلبات الجوية، ونتيجة لما تمر به الدولة من أحوال جوية استثنائية.
وقالت الوزارة في تعميم أصدرته اليوم:«نحث شركات القطاع الخاص على ممارسة العمل عن بعد لمن تسمح طبيعة عملهم ذلك، على أن تلتزم مؤسسات وشركات القطاع الخاص كافة بالتوجيهات الصادرة من الجهات المحلية المختصة في كل إمارة فيما يتعلق بالأحوال الجوية الاستثنائية وتأثيرها على ممارسة الأعمال».

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