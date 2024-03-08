محمد بن راشد يهنئ الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة اليوبيل الفضي لتوليه مقاليد الحكم

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة، بمناسبة اليوبيل الفضي لتوليه مقاليد الحكم.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «قريب من شعبه .. حريصٌ على ازدهار بلده .. عادلٌ في حكمه .. وعميق في حكمته .. أبارك لأخي وصديقي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين اليوبيل الفضي لمناسبة توليه الحكم .. دعواتنا له بدوام التوفيق والسداد .. ودعواتنا لشعب البحرين بدوام العز والازدهار» .